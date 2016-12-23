Чернобыльцами теперь будет заниматься Минздрав

Государственный реестр лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, из ведения Министерства социальной политики передан Министерству здравоохранения Украины. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.
"Правительство внесло изменения в Положение об организации и функционирования Государственного реестра Украины лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В частности, документом предусмотрено, что функции по ведению и финансированию данного реестра переданы от Министерства социальной политики в Министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что это решение принято во исполнение Закона Украины "О государственном бюджете на 2016 год" и будет способствовать улучшению решения задач медико-санитарного обеспечения пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Реестр является единой информационной системой государственного учета указанных лиц. Основная его задача - контроль состояния здоровья и изучения медицинских последствий у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Как сообщал MIGnews.com.uа, Кабинет министров Украины своим постановлением предоставил Национальному антикоррупционному бюро новые полномочия.