Чернобыльцами теперь будет заниматься Минздрав

MIGnews.com.ua

Государственный реестр лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, из ведения Министерства социальной политики передан Министерству здравоохранения Украины. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

"Правительство внесло изменения в Положение об организации и функционирования Государственного реестра Украины лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В частности, документом предусмотрено, что функции по ведению и финансированию данного реестра переданы от Министерства социальной политики в Министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что это решение принято во исполнение Закона Украины "О государственном бюджете на 2016 год" и будет способствовать улучшению решения задач медико-санитарного обеспечения пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Реестр является единой информационной системой государственного учета указанных лиц. Основная его задача - контроль состояния здоровья и изучения медицинских последствий у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Кабинет министров Украины своим постановлением предоставил Национальному антикоррупционному бюро новые полномочия.