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Чернобыльцами теперь будет заниматься Минздрав
23.12.2016 11:24

Чернобыльцами теперь будет заниматься Минздрав

Государственный реестр лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, из ведения Министерства социальной политики передан Министерству здравоохранения Украины. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

"Правительство внесло изменения в Положение об организации и функционирования Государственного реестра Украины лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В частности, документом предусмотрено, что функции по ведению и финансированию данного реестра переданы от Министерства социальной политики в Министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что это решение принято во исполнение Закона Украины "О государственном бюджете на 2016 год" и будет способствовать улучшению решения задач медико-санитарного обеспечения пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Реестр является единой информационной системой государственного учета указанных лиц. Основная его задача - контроль состояния здоровья и изучения медицинских последствий у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Кабинет министров Украины своим постановлением предоставил Национальному антикоррупционному бюро новые полномочия.

Теги материала: Кабмин, госреестр, чернобыльцы, Минсоцполитики, Министерство здравоохранения
Новости СМИ2
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