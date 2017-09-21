Медики рассказали, на какие симптомы болезни почек люди не обращают внимания

MIGnews.com.ua

Когда дело касается почек, то очень важно выявить проблемы, пока они не начали носить хронический либо фатальный характер, сообщает Health .

Так, есть десять основных симптомов, по которым можно во время узнать, что есть некоторые проблемы с почками.

1: Головокружение и плохая концентрация

Если вы замечаете, что в глазах что-то плывет, голова не соображает и неожиданно начинает кружиться - на то есть веская причина. В частности, это может быть анемия, которую вызывают почечные заболевания. Мозг недополучает кислород, и результатом этого становятся частые головокружения, неспособность собраться с мыслями, рассеянность и забывчивость. Стоит контролировать свою голову.

2: Проблемная кожа

Если кожа зудит и чешется, а на ее поверхности появляются обильные высыпания - это явный признак того, что у организма есть проблемы. Почему это происходит? Почки плохо выводят жидкости из организма, из-за чего в крови образуется скопление отходов.

3: Повышение давления

Одним из признаков почечной недостаточности является трудноконтролируемая гипертония. Вообще повышенное давление всегда обусловлено какими - то неполадками в организме, потому лучше провериться.

4: Одышка

Если вы с трудом переводите дыхание, то, может быть, с почками не порядок. Здесь два варианта: первый - в легких скапливается жидкость, что ведет к проблемам с дыхательной системой, а второй, как звучало раньше - анемия.

5: Боль в ногах

Удивительно, но именно боль в ногах - один из самых веских индикаторов того, что с почками что-то не так. Это могут быть боли в пояснице, в боку или в ногах. Обычно такие боли вызывает киста, которая является следствием поликистоза почек. Менее серьезный, но не менее неприятный исход - камни в почках. Лучше обратиться к врачу.

6: Отеки

Почки очищают организм организм, регулярно выводя из него лишнюю жидкость. Сбои в их работе могут стать причиной задержки жидкости и скапливания ее в организме. Результатом такого сбоя становится отечность рук, ног, лодыжек и даже лица.

7: Озноб

В случае, если у вас развивается болезнь почек, вы можете ощущать холод в конечностях и невозможность согреться даже в жару. Такое состояние - явный признак имеющихся проблем с мочевыводящей системой. И причина снова кроется в анемии. Здоровые почки вырабатывают гормон, позволяющий образовываться достаточному количеству эритроцитов. В больных почках этого не случается.

8: Плохой аппетит

Сама по себе потеря аппетита не всегда вредная, а иногда даже полезна, особеннов тех случаях, когда вы никак не можете сбросить вес. Но вот в сочетании с некоторыми другими признаками, это не радость, а скорее повод задуматься.

9: Плохой привкус и запах ацетона изо рта

При выраженной почечной недостаточности в организме задерживается мочевина и другие вредные вещества. Поэтому появляется неприятный запах аммиака, а также металлический привкус во рту.

10: Проблемы во время мочеиспускания

Если у вас возникают малейшие сложности с мочеиспусканием, вы чувствуете боль, резь или давление в процессе, на такие явные симптомы следует реагировать обращением к специалисту. То же относится и к цвету, внешнему виду жидкости и частоте позывов. Любые пенистые, кровяные или пузырчатые выделения -плохой знак.