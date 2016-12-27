Curiosity сфотографировал на Марсе столовую ложку

MIGnews.com.ua

Марсоход Curiosity нашел на Марсе столовую ложку. Об этом сообщает Страна.ua, ссылаясь на Лайф.

О находке свидетельствует фото, которое прислал Curiosity. На снимке можно отчетливо видеть столовую ложку.

Те, кто верит в существования инопланетян, теперь могут использовать этот снимок как еще новое доказательство своей теории.

Также есть версия, что "марсианская ложка" - это не больше, чем игра теней.

Традиционно, в NASA возможность существования инопланетной жизни не комментируют.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Европейское космическое агентство показало долину на Марсе длиной 600 метров. Ученые предполагают, что долина образовалась благодаря потокам воды, присутствующим ранее на планете.