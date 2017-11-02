Во Львовской области из-за обвала перекрытия здания погиб человек

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В четверг, 2 ноября, в городе Пустомыты в результате обвала перекрытия здания погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области на своей странице в Facebook.

По данным источника, инцидент произошел улице Глинская, 16. Предварительно, обвал железобетонного перекрытия одноэтажного промышленного здания вследствие старения конструкций.

Стоит отметить, что спасатели, прибыв на место происшествия, провели разбор бетонных конструкций перекрытия на площади 10 кв.м, и обнаружили тело мужчины.

Кроме этого, на данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.