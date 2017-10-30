ГСЧС: В Украине из-за непогоды без электричества остаются 389 населенных пунктов

По состоянию на понедельник, 30 октября, в Украине из-за осложнения погодных условий остаются обесточенными 389 населенных пунктов в 10 регионах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным источника, в течение 29 и в ночь на 30 октября из-за дождя, мокрого снега, порывов ветра, срабатывала система защиты линий электропередач и в результате произошло обесточивание 389 населенных пунктов в 10 областях, а именно: Львовская - 129, Тернопольская - 68, Хмельницкая - 51, Черновицкая - 50, Ивано-Франковская - 32, Винницкая - 21, Ровенская - 13, Полтавская -12, Киевская - 8 и Закарпатская -5.
Стоит отметить, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львове провели спасательную операцию по доставанию собаки, на будку которой из-за сильного ветра упало дерево. Спасатели при содействии сотрудников коммунальной службы разрезали дерево и вытащили обессиленное животное, передав его хозяевам.