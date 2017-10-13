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В Киеве пассажир зарезал таксиста, чтобы угнать машину
13.10.2017 17:09

В Киеве пассажир зарезал таксиста, чтобы угнать машину

На территории Киева мужчина убил таксиста, после чего завладел его автомобилем. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Известно, что к правоохранителям обратился киевлянин, сообщив о пропаже своего  отца, возрастом 66 лет, занимающегося частным извозом, который, по его слоывам, не приехал домой после очередного вызова.

В ближайшее время полицейские установили местонахождение Volkswagen, на котором работал исчезнувший мужчина. Автомобиль был обнаружен во дворе дома на территории Деснянского район, вскоре около него появился мужчина, который, открыв дверцу, принялся заводить автомобиль.

Неизвестный признался, что убил таксиста и хотел сдать машину на запчасти. Злоумышленник - 28-летний житель Деснянского района, который ранее судим не был. По его словам, в течение дороги между ним и таксистом случился скандал и следствие драка. В результате он схватил нож и несколько раз ударил им таксиста, после чего вывез и выбросил тело потерпевшего в лесополосе.

По информации полицейских, на теле жертвы было не менее 20 ранений, нанесенных ножом. Теперь преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 25 сентября, стало известно, что известного вратаря советской сборной по хоккею Виктора Толмачева убила его 55-летняя дочь. По данным источника, об исчезновении Толмачева  в полицию заявила его супруга еще в августе.

Теги материала: полиция, смерть, такси, кража, автомобиль
Новости СМИ2
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