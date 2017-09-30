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Спасатели прокомментировали детонацию отдельных боеприпасов в Калиновке
30.09.2017 11:47

Спасатели прокомментировали детонацию отдельных боеприпасов в Калиновке

Возникновения очагов пожаров и неконтролируемые взрывы не наблюдаются на территории военного склада возле Калиновки Винницкой области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Однако в ходе работы тяжелой инженерной техники военных групп, которые занимаются разминированием, случаются подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами.

Спасатели добавили, что это является штатной ситуацией во время работы на местности, где находятся взрывоопасные предметы, и не представляет угрозы для жителей.

Также сообщается, что в результате взрывов никто не погиб, но два человека были ранены, их доставили в больницы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, детонация боеприпасов до сих пор наблюдается на военных складах возле Калиновки в Винницкой области.

Напомним, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время брифинга озвучил основные версии причин взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области.

В то же время Служба безопасности Украины рассматривает четыре версии взрывов на складах с боеприпасами под Калиновкой Винницкой области.

Теги материала: склад, боеприпасы, взрыв, разминирование, ГСЧС
Новости СМИ2
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