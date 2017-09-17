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Во Франции женщина облила кислотой американских туристок
17.09.2017 21:02

Во Франции женщина облила кислотой американских туристок

Женщина облила четырех туристок из Соединенных Штатов Америки соляной кислотой в городе Марсель во Франции. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 17 сентября на железнодорожном вокзале Сен-Чарльз. Сотрудники полиции Марселя рассказали, что нападение не связано с терроризмом.

Преступницу в возрасте 41 года задержали. Выяснилось, что у нее есть ряд психических расстройств.

В результате происшествия две туристки получили травмы лица.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, мужчина с молотком напал на прохожих во французском городе Шалон-сюр-Соне. Инцидент произошел в пятницу, 15 сентября, в результате чего пострадали две женщины. Одна из них получила ранение в затылок, обе женщины доставлены в местную больницу.

Теги материала: Франция, туристы, США, полиция
Новости СМИ2
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