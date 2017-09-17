Во Франции женщина облила кислотой американских туристок

MIGnews.com.ua

Женщина облила четырех туристок из Соединенных Штатов Америки соляной кислотой в городе Марсель во Франции. Об этом сообщает ABC News .

Инцидент произошел утром в воскресенье, 17 сентября на железнодорожном вокзале Сен-Чарльз. Сотрудники полиции Марселя рассказали, что нападение не связано с терроризмом.

Преступницу в возрасте 41 года задержали. Выяснилось, что у нее есть ряд психических расстройств.

В результате происшествия две туристки получили травмы лица.