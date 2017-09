В сети появилось видео землетрясения в Мексике

В Мексике возросло количество жертв восьмибалльного землетрясения, сообщает УНИАН .

По данным местных спасателей, число погибших уже составило семь человек. В частности, в штате Чьяпас погибли три человека. В штате Оахака в результате стихии умерла женщина, а в штате Табаско погибли двое детей.

Стоит отметить, что в сети уже появилось видео землетрясения - его обнародовал телеканал CNN в своем Twitter-аккаунте.

"Фонарные столбы сильно раскачиваются после того, как землетрясение силой 8,1 балла ударило по побережью Мексики недалеко от границы с Гватемалой", - говорится в сообщении.

Lamp posts sway violently after 8.1-magnitude earthquake hits off the coast of Mexico near the border with Guatemala https://t.co/ZH2ggdsAbr pic.twitter.com/FMrG3JF67O