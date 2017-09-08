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В сети появилось видео землетрясения в Мексике
08.09.2017 11:36

В сети появилось видео землетрясения в Мексике  Видеорепортаж

В Мексике возросло количество жертв восьмибалльного землетрясения, сообщает УНИАН.

По данным местных спасателей, число погибших уже составило семь человек. В частности, в штате Чьяпас погибли три человека. В штате Оахака в результате стихии умерла женщина, а в штате Табаско погибли двое детей.

Стоит отметить, что в сети уже появилось видео землетрясения - его обнародовал телеканал CNN в своем Twitter-аккаунте.

"Фонарные столбы сильно раскачиваются после того, как землетрясение силой 8,1 балла ударило по побережью Мексики недалеко от границы с Гватемалой", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, землетрясение, магнитуда которого составила восемь баллов, произошло в Тихом океане неподалеку от южного побережья Мексики.

Теги материала: Мексика, землетрясение, жертвы, видео
Новости СМИ2
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