Одесские правоохранители разоблачили схему незаконного обогащения таможенников на 12 млн гривен

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Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции, Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и Государственной пограничной службы Украины разоблачили схему незаконного перемещения контрабанды через государственную границу Украины на территории Одесского морского торгового порта. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранителям удалось разоблачить схему во время оперативного сопровождения уголовного дела по фактам фиктивного предпринимательства, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребление властью.

Сообщается, что ряд должностных лиц Одесской таможни Государственной фискальной службы, сговорившись с представителями одного из местных предприятий и отдела противодействия таможенным правонарушениям, вносили недостоверные сведения о наименовании товара в документы об осмотре контейнеров с грузом.

Например, в конце прошлого месяца на территории Одесского морского торгового порта провели процедуру растаможивания груза, получателям которого было одно из городских предприятий. Злоумышленники внесли фиктивные данные в декларации растаможивания товаров, благодаря чему снизили уплату обязательных таможенных платежей. Такие действия нанесли ущерб государству на сумму два миллиона гривен.

Помимо этого, правоохранители провели санкционированные обыски на территории Одесского морского торгового порта, в ходе которого обнаружили три контейнера с одеждой известных мировых производителей, ввезенных в Украину вне таможенного контроля. Отмечается, что стоимость изъятого имущества составила как минимум 12 миллионов гривен.