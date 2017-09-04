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Грицак заявил о поимке 18 российских шпионов в Харькове
04.09.2017 16:58

Грицак заявил о поимке 18 российских шпионов в Харькове

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове 18 российских разведчиков. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам председателя украинской спецслужбы, задержание было произведено еще 17 августа.

"Российские шпионы проводили на территории Украины диверсионно-разведывательную деятельность", - подчеркнул Грицак.

Стоит отметить, что семерым задержанным уже объявили о подозрении. Также в рамках этого дела провели 16 обысков.

"Куратор российских шпионов сидел в Белгороде и управлял группой с территории России", - рассказал глава СБУ.

При этом он отметил, что в настоящее время на территории Украины действует еще одна группа, которая причастна к российской разведке.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал своего российского коллегу Александра Бортникова прекратить дестабилизирующую и разрушительную деятельность в Украине.

Теги материала: СБУ, Грицак, Россия, шпионы, задержание
Новости СМИ2
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