Суд арестовал задержанного при получении 96 тысяч гривен взятки главу полиции охраны

Руководитель Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник был арестован Печерским районным судом города Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
Ему и посреднику при получении неправомерной выгоды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тысяч гривен каждому. В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Главу Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды 22 августа сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, начальник отделения полиции аэропорта "Киев" (Жуляны) попался на взятке в семь тысяч долларов.