В Тернопольской области люди перекрыли трассу из-за жестокого убийства выпускницы

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 июня, жители Тернопольской области перекрыли на 45 минут международную трассу, их требованием был старт оперативного расследования убийства местной несовершеннолетней девушки в поселке Вишневец. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.

"Трассу Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече - государственная граница с Румынией перекрывали сегодня, 29 июня, в 8.00 около 50 человек вышли на трассу, которая проходит через поселок и непрерывно переходили дорогу, тем самым блокируя проезд транспорта", - сообщили в полиции.

В пресс-службе отметили, что тело семнадцатилетней девушки было найдено на обочине одной из дорог в поселке городского типа Вишневец в понедельник, 26 июня. Эксперты установили, что причиной смерти девушки стало проникающее ножевое ранение в область сердца. Также было выяснено, что перед убийством девушка была изнасилована.

Подчеркивается, что в связи с перекрытием автомобильной трассы, некоторым водителям пришлось объезжать заблокированную территорию со стороны Кременца, а другие передвигались по полевым дорогам. В это же время на трассе образовалась пробка, так как некоторые автомобили ждали ее разблокирования.

"Местные жители требовали от полиции срочного раскрытия убийства 17-летней девушки. Люди утверждали, что правоохранители недостаточно прилагают усилиq для поиска убийцы", - уточнили в пресс-службе.

На место протеста прибыл руководитель ГУ Нацполиции в области Александр Богомол, который рассказал протестующим, что детали по раскрытию убийства разглашать правоохранители не имеют права.

"Семья будет иметь доступ к ходу расследования, и ей в первую очередь сообщат все детали дела", - пообещал Александр Богомол.