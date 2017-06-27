Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять

Андрей Пындык

Во вторник, 27 июня, ряд украинских учреждений, среди которых оказались Укрпочта, ПриватБанк, "Ощадбанк", Новая почта, Киевэнерго, Эпицентр, Укрэнерго, ДТЕК, а также подразделения Украинского Медиа Холдинга (УМХ) атаковал неизвестный вирус-энкриптор. Хакеры требуют за разблокировку компьютера эквивалент $300 на биткоин-кошелек, а в случае, если денег этих они не получат, то файлы на компьютере останутся зашифрованными. В какой именно формат зашифрованы файлы пользователей - пока неизвестно. Считается, что компьютеры опять были атакованы вирусом WannaCry (характерное поведение вирусов этого типа - шифрование файлов и требование выкупа на биткоин-кошелек).

В чем суть вируса

Вредоносная пограмма (WannaCry) проникает на компьютеры пользователей следующим образом: сканирует открытые сетевые порты компьютера, отвечающие за удаленный доступ к файлам, принтерам и другим сетевым устройствам (SMB - Server Message Block). В случае, если такой порт открыт - программа пробует атаковать его через эксплойт EternalBlue (который, как считается, разработан АНБ США). С помощью EternalBlue злоумышленник передает пакет данных на уязвимый компьютер, после чего получает удаленный доступ к системе и запускает код. Атакам подвержены все компьютеры на операционной системе Windows от XP и до Server 2016.

Следующий шаг хакера - установка на компютер бэкдора (программы для получения несанкционированного доступа к файлам или управлению ОС) DoublePulsar (который также, предположительно, создан АНБ). Бэкдор дает доступ к контролю над системой.

Далее устанавливается сам WannaCry (известный и под другими названиями: WannaCrypt, WCry, WanaCrypt0r 2.0 и Wanna Decryptor), который шифрует почти все файлы на компьютере и требует деньги за расшифровку: $300 в биткоин-эквиваленте.

Как с ним бороться

Если вы хотите обезопасить себя от заражения, то это выполняется довольно просто:

Установить последние обновления операционной сети Windows (обновление, закрывающее дыру в безопасности, было выпущено 14 марта 2017 года);

Пользоваться альтернативными ОС: Mac или Linux;

Ни в коем случае не платите: компания Symantec отмечает, что даже если вы заплатите, то файлы останутся зашифрованными;

Не выключайте компьютер: разработанная французскими разработчиками программа WanaKiwi способна достать ключ и расшифровать файлы без выкупа. Для этого необходимо скачать файл, разархивировать папку и запустить командную строку.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, из-за хакерской атаки все отделения Новой почты прекратили работу.