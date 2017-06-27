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Хакеры атаковали ряд украинских банков: учреждения не могут обслуживать клиентов
27.06.2017 14:08

Хакеры атаковали ряд украинских банков: учреждения не могут обслуживать клиентов

Во вторник, 27 июня, компьютерная система государственного "Ощадбанка" была атакована неизвестными хакерами. Об этом заявляют сотрудники учреждения, пишет Страна.

Работники финучреждения рассказали, что буквально через несколько часов после открытия их компьютеры оказались заблокированными. В связи с этим пропала возможность обслуживать клиентов.

"Через пару часов после открытия отделения у нас зависли компьютеры и нас выбросило из внутренней программы. Клиентов мы обслуживать не можем и говорим всем, что произошел технический сбой. В админку зайти нельзя, но сотрудникам сказали, что это хакерская атака и пострадал не только наш банк, но и другие банки, а также Укрпочта", - сказал один из работников.

Немного позже стало известно, что хакерская атака затронула также банк "Пивденный", ТАСкомбанк, а также возможно Укргазбанк. На данный момент всех сотрудников отпустили на вынужденный перерыв. Они ожидают указаний от руководства "на каком основании закрыть отделение".

Имеется также информация о том, что хакеры требуют за возможность разблокировать банковские системы биткоины.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, Национальный банк Украины отзывает банковскую лицензию и ликвидирует неплатежеспособный Диамантбанка.

Теги материала: хакеры, банк, Ощадбанк, Укргазбанк, блокировка, система
Новости СМИ2
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