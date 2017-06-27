Хакеры атаковали ряд украинских банков: учреждения не могут обслуживать клиентов

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, компьютерная система государственного "Ощадбанка" была атакована неизвестными хакерами. Об этом заявляют сотрудники учреждения, пишет Страна .

Работники финучреждения рассказали, что буквально через несколько часов после открытия их компьютеры оказались заблокированными. В связи с этим пропала возможность обслуживать клиентов.

"Через пару часов после открытия отделения у нас зависли компьютеры и нас выбросило из внутренней программы. Клиентов мы обслуживать не можем и говорим всем, что произошел технический сбой. В админку зайти нельзя, но сотрудникам сказали, что это хакерская атака и пострадал не только наш банк, но и другие банки, а также Укрпочта", - сказал один из работников.

Немного позже стало известно, что хакерская атака затронула также банк "Пивденный", ТАСкомбанк, а также возможно Укргазбанк. На данный момент всех сотрудников отпустили на вынужденный перерыв. Они ожидают указаний от руководства "на каком основании закрыть отделение".

Имеется также информация о том, что хакеры требуют за возможность разблокировать банковские системы биткоины.