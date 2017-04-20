Штаб АТО: Четыре бойца получили ранения на Донбассе за день

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, представители незаконных вооруженных формирований 22 раза открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На приморском направлении вблизи Марьинки противник использовал 82-мм минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. В районе Павлополя и Водяного стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Чермалыке и Красногоровке били из пулеметов больших калибров, а в Новоселовке Второй - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на донецком направлении стреляли из 92-мм минометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия близ Авдеевки.

"Опорные пункты вблизи шахты Бутовка обстреливали из танка и 82-мм минометов. В Каменке, Майорске, Зайцево и Песках противник применил гранатометы различных систем, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. Защитников Опытного накрыли огнем из крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе. - На луганском направлении у Катериновки боевики били из 82-мм минометов и автоматических гранатометов. Возле населенного пункта Донец стреляли из гранатометов и стрелкового оружия".

В пресс-центре также отменили, что в результате противостояния пострадали четверо украинских военнослужащих.