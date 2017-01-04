Около Мосула погибли четыре человека в результате крушения Ми-35

MIGnews.com.ua

Около Мосула в Ираке, сегодня, 4 января, случилось крушение вертолета Ми-35, принадлежавшего иракской армии, из-за чего погибли 4 человека. Об этом сообщает Al Manar TV , ссылаясь на представителя командования совместной операции по борьбе против "Исламского государства".

"Сегодня утром, во время миссии военной авиации, воздушное судно потерпело крушение из-за технической неисправности", - говорится в сообщении командования.

Также сообщается, что в авиакатастрофе погибли все члены экипажа.

Вертолет российского производства Ми-35 направлялся с рутинным полетом в город Кайяр, который расположен в 80 км от Мосула и считается главным военным плацдармом с начала запуска операции по освобождению города от ИГ.