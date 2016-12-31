В Одессе на взятке попался чиновник Минобороны

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, в Одессе на взятке был задержан замглавы Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

По полученным данным, взяточника поймали во время получения денег - 350 тысяч гривен, которые были частью сметы ремонта военных казарм.

"Управление защиты экономики Национальной полиции в Одесской области и военная прокуратура Южного региона… задержали на "горячем" заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 000 гривен взятки", - написал Матиос.