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В Одессе на взятке попался чиновник Минобороны
Фото: facebook/MatiosAnatolii
31.12.2016 09:46

В Одессе на взятке попался чиновник Минобороны  Фоторепортаж

В пятницу, 30 декабря, в Одессе на взятке был задержан замглавы Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

По полученным данным, взяточника поймали во время получения денег - 350 тысяч гривен, которые были частью сметы ремонта военных казарм.

"Управление защиты экономики Национальной полиции в Одесской области и военная прокуратура Южного региона… задержали на "горячем" заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 000 гривен взятки", - написал Матиос.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали двух полицейских группы быстрого реагирования Прилуцкого отдела на крупной взятке.

Теги материала: Одесса, Минобороны, задержание
Новости СМИ2
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