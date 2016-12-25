Опубликовано видео поисково-спасательной операции на месте крушения ТУ-154

В сети опубликовали видео, на котором видно, как спасатели проводят в море поисково-спасательную операцию на месте падения Ту-154 в Черное море, передает телеканал Дождь.
Видео изначально опубликовал на интернет-портале "Блог Сочи" пользователь Александр Валов. Он заявил, что снял его, когда ехал на поезде из Адлера в Сочи.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. После оказалось, что он упал в Черное море. В ходе обследования акватории сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам и были найдены части ТУ-154. На борту самолета находится в общей сложности 91 человек, в том числе 83 пассажира - военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.