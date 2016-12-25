Опубликовано видео поисково-спасательной операции на месте крушения ТУ-154

MIGnews.com.ua

В сети опубликовали видео, на котором видно, как спасатели проводят в море поисково-спасательную операцию на месте падения Ту-154 в Черное море, передает телеканал Дождь .

Видео изначально опубликовал на интернет-портале "Блог Сочи" пользователь Александр Валов. Он заявил, что снял его, когда ехал на поезде из Адлера в Сочи.