ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара
25.12.2016 12:34

Эксклюзив  В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара  Видеорепортаж

В воскресенье, 25 декабря, в Киеве вспыхнул масштабный пожар на рынке, который находится возле станции метро "Лесная". Об этом сообщает журналист телеканала NewsOne с места событий, а также свидетели происшествия на своих страницах в социальных сетях.

На данный момент известно, что огонь уже охватил товарные склады, павильоны, в которых продается секонд-хенд. При этом пожар распространяется очень быстро и охватывает все новые торговые палатки.  

Свидетели происшествия сообщают, что на уже есть и пострадавшие, их число достигает одиннадцати человек. На месте происшествия работает множество команд спасателей, а также патрули полиции.

Стоит отметить, что сообщения о пожаре до сих пор нет ни на сайте Киевской городской государственной администрации, ни на портале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Глава профсоюза предпринимателей Украины Валентина Коробка в эфире телеканала рассказа, что еще вчера ей поступали звонки с сообщениями о том, что вновь планируются масштабные сносы МАФов, вплоть до поджогов.

Она считает, что нынешнее возгорание на "Дарынке" является поджогом. Она напомнила, как мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице не будет ларьков, а все будет находится в торговых центрах .

Фото Илоны Рубатковской

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 24 декабря, в Ровенской области около полудня в селе Большие Озера Дубровицкого района в частном жилом доме произошел пожар, который привел к гибели двух детей.

Теги материала: Киев, рынок, пожар, спасатели, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [6] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Израиле произошел взрыв на крупном нефтеперерабатывающем заводе
Важное
В Израиле произошел взрыв на крупном нефтеперерабатывающем заводе  Видеорепортаж
В Киеве возобновили движение на станциях метро "Лесная" и "Черниговская"
Важное
В Киеве возобновили движение на станциях метро "Лесная" и "Черниговская"
Масштабный пожар возле "Лесной": стало известно об одной жертве
Важное
Масштабный пожар возле "Лесной": стало известно об одной жертве
Масштабный пожар на рынке: станции метро "Лесная" и "Черниговская" закрыты
Важное
Масштабный пожар на рынке: станции метро "Лесная" и "Черниговская" закрыты
Опубликовано видео поисково-спасательной операции на месте крушения ТУ-154
Важное
Опубликовано видео поисково-спасательной операции на месте крушения ТУ-154  Видеорепортаж
Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"
Важное
Эксклюзив  Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"
Эксклюзив  Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"  Видеорепортаж
25.12.2016
В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара
Эксклюзив  В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара  Видеорепортаж
25.12.2016
Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
Эксклюзив  Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
23.12.2016
Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге
Эксклюзив  Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге  Видеорепортаж
23.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика