В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 декабря, в Киеве вспыхнул масштабный пожар на рынке, который находится возле станции метро "Лесная". Об этом сообщает журналист телеканала NewsOne с места событий, а также свидетели происшествия на своих страницах в социальных сетях.

На данный момент известно, что огонь уже охватил товарные склады, павильоны, в которых продается секонд-хенд. При этом пожар распространяется очень быстро и охватывает все новые торговые палатки.

Свидетели происшествия сообщают, что на уже есть и пострадавшие, их число достигает одиннадцати человек. На месте происшествия работает множество команд спасателей, а также патрули полиции.

Стоит отметить, что сообщения о пожаре до сих пор нет ни на сайте Киевской городской государственной администрации, ни на портале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Глава профсоюза предпринимателей Украины Валентина Коробка в эфире телеканала рассказа, что еще вчера ей поступали звонки с сообщениями о том, что вновь планируются масштабные сносы МАФов, вплоть до поджогов.

Она считает, что нынешнее возгорание на "Дарынке" является поджогом. Она напомнила, как мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице не будет ларьков, а все будет находится в торговых центрах .

Фото Илоны Рубатковской