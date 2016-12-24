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Под Одессой произошло крупное ДТП с участием 10 автомобилей
24.12.2016 16:45

Под Одессой произошло крупное ДТП с участием 10 автомобилей  Фоторепортаж

Утром в субботу, 24 декабря, в Одесской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент случился приблизительно в 11:00, когда на Одесской трассе десять машин столкнулись в связи со сложными дорожными условиями (гололедица и туман). Среди причастных к аварии авто были легковые и грузовые транспортные средства.

Одна из машин вылетела с автодороги, оказавшись на поле, которое находится за обочиной. В настоящее время детали аварии уточняют, пока известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 80 километрах от Одессы, неподалеку от Червонознаменки.

Кроме того, свидетели рассказали, что на дороге, где столкнулись автомобили, образовалась крупная пробка, длина которой превышает 20 километров.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Запорожской области произошли сразу два дорожно-транспортных происшествия.

Теги материала: Одесса, ДТП, автомобиль, трасса, фото, авария
Новости СМИ2
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