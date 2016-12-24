Под Одессой произошло крупное ДТП с участием 10 автомобилей

MIGnews.com.ua

Утром в субботу, 24 декабря, в Одесской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua .

Инцидент случился приблизительно в 11:00, когда на Одесской трассе десять машин столкнулись в связи со сложными дорожными условиями (гололедица и туман). Среди причастных к аварии авто были легковые и грузовые транспортные средства.

Одна из машин вылетела с автодороги, оказавшись на поле, которое находится за обочиной. В настоящее время детали аварии уточняют, пока известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 80 километрах от Одессы, неподалеку от Червонознаменки.

Кроме того, свидетели рассказали, что на дороге, где столкнулись автомобили, образовалась крупная пробка, длина которой превышает 20 километров.