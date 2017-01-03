ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Приколы MIG
Плавучие детсады и управление погодой - каким видели 2017 фантасты в 1960 году
03.01.2017 18:31

Плавучие детсады и управление погодой - каким видели 2017 фантасты в 1960 году  Фоторепортаж

Фантасты-футуристы со всего мира пытаются предсказать будущее. Иногда у них это получается, как например в "Звездных войнах" были предсказаны планшеты - устройство которое нам сейчас кажется предельно простым и повседневным. Иногда футуристы предвосхищают будущее, даря инженерам идеи для открытий. Так, например, появились роботы: из воображения Айзека Азимова - в нашу повседневную жизнь. А иногда фантазии через годы выглядят забавными и нелепыми.

В 1960 году в СССР вышел диафильм про 2017 год. В диафильме есть и про управление погодой, и новый вид оружия, и бытовые мелочи, которые для прошлого века казались нереальными. Давайте посмотрим, что из фантазий советских футуристов сбылось, а что нет.

Изображенный в диафильме 2017 год насыщен советской символикой. Для 1960 года это казалось само собой разумеющимся.

Кинопанорамы, конечно же, не появились, но вот фильмы, как часть обучающего процесса, стали вполне распространенным явлением в современных школах.

Гигантомания вообще была неотъемлемой частью всей советской фантастики:

Мирный атом и поворот сибирских рек вспять было идеей-фикс советского руководства. На деле, благодаря непродуманным решениям, Каспийское море в конце 1980-х годов вышло из своих привычных берегов и затопило несколько населенных пунктов.

Обратите внимание на прозрачную границу между СССР и США.

Идея "лодки-крота" явно пересекается с проходческим щитом, который сейчас используется для прокладки тоннелей метро глубокого залегания. 

А вот к Альфе-Центавре мы пока так и не полетели.

А вот пример наивной фантазии.

Умная кулинарная машина? Да это же современный кухонный комбайн!

И функционал у современных кухонных комбайнов намного продвинутее.

Телевидеофон! У нас уже есть Скайп. Да и функция видеозвонков есть у всех современных мобильных телефонов.

Плавучие детские сады. Интересно, зачем?

Если предположить, что подземный город Углеград находится на Чукотке, то чтобы до него добраться за такое время от Москвы, нужно двигаться со скоростью 23 тысячи километров в час. А это уже почти первая космическая скорость.

Интересно, что даже в мыслях советские футуристы не допускали постсырьевую экономику для своей страны.

А вот разработки по "управлению погодой" очень серьезно, хоть и безрезультатно, финансировались в СССР. Причина проста - военные видели в этой технологии второе назначение: создание искуственных катаклизмов для сдерживания потенциального противника. Ну или для нападения.

Мезоны - просто названия класса элементарных частиц. Модное для 1960 года слово. 

А дальше начинается основное действие. Без комментариев.

Конец.

Теги материала: детсад, диафильм, погода, Черное море, Москва
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [110] всего оценили 11
Посмотреть рейтинг материалов

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом
Эксклюзив  Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом  Видеорепортаж
03.01.2017
Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу
Эксклюзив  Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу  Видеорепортаж
03.01.2017
Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
Эксклюзив  Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
02.01.2017
Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет
Эксклюзив  Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет  Видеорепортаж
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика