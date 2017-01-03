Плавучие детсады и управление погодой - каким видели 2017 фантасты в 1960 году

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Фантасты-футуристы со всего мира пытаются предсказать будущее. Иногда у них это получается, как например в "Звездных войнах" были предсказаны планшеты - устройство которое нам сейчас кажется предельно простым и повседневным. Иногда футуристы предвосхищают будущее, даря инженерам идеи для открытий. Так, например, появились роботы: из воображения Айзека Азимова - в нашу повседневную жизнь. А иногда фантазии через годы выглядят забавными и нелепыми.

В 1960 году в СССР вышел диафильм про 2017 год. В диафильме есть и про управление погодой, и новый вид оружия, и бытовые мелочи, которые для прошлого века казались нереальными. Давайте посмотрим, что из фантазий советских футуристов сбылось, а что нет.

Изображенный в диафильме 2017 год насыщен советской символикой. Для 1960 года это казалось само собой разумеющимся.

Кинопанорамы, конечно же, не появились, но вот фильмы, как часть обучающего процесса, стали вполне распространенным явлением в современных школах.

Гигантомания вообще была неотъемлемой частью всей советской фантастики:

Мирный атом и поворот сибирских рек вспять было идеей-фикс советского руководства. На деле, благодаря непродуманным решениям, Каспийское море в конце 1980-х годов вышло из своих привычных берегов и затопило несколько населенных пунктов.

Обратите внимание на прозрачную границу между СССР и США.

Идея "лодки-крота" явно пересекается с проходческим щитом, который сейчас используется для прокладки тоннелей метро глубокого залегания.

А вот к Альфе-Центавре мы пока так и не полетели.

А вот пример наивной фантазии.

Умная кулинарная машина? Да это же современный кухонный комбайн!

И функционал у современных кухонных комбайнов намного продвинутее.

Телевидеофон! У нас уже есть Скайп. Да и функция видеозвонков есть у всех современных мобильных телефонов.

Плавучие детские сады. Интересно, зачем?

Если предположить, что подземный город Углеград находится на Чукотке, то чтобы до него добраться за такое время от Москвы, нужно двигаться со скоростью 23 тысячи километров в час. А это уже почти первая космическая скорость.

Интересно, что даже в мыслях советские футуристы не допускали постсырьевую экономику для своей страны.

А вот разработки по "управлению погодой" очень серьезно, хоть и безрезультатно, финансировались в СССР. Причина проста - военные видели в этой технологии второе назначение: создание искуственных катаклизмов для сдерживания потенциального противника. Ну или для нападения.

Мезоны - просто названия класса элементарных частиц. Модное для 1960 года слово.

А дальше начинается основное действие. Без комментариев.

Конец.