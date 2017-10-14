Шкиряк сообщил о возможных провокациях на День защитника Украины

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Подразделения Министерства внутренних дел, включая Национальную полицию, Национальную гвардию и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, были переведены на усиленный режим. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"Все подразделения МВД, в частности Национальна полиция, Национальная гвардия, Служба по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим несения службы в связи с празднично-массовыми мероприятиями, которые будут проведены сегодня в Киеве и других регионах Украины. К охране общественного порядка привлечены около 5 000 правоохранителей. И бесспорно, учитывая то, что, к большому сожалению, мы третий год подряд живем в состоянии войны и постоянной террористической угрозы стороны российской агрессии, в день, когда проводят массовые мероприятия, уровень террористической угрозы повышен", - сказал он.

Шкиряк отметил, что в Киеве будет патрулировать конная полиция, кинологи и взрывотехники.

"Именно для этого сегодня и будут осуществлены усиленные меры безопасности. В частности, будут привлечены и подразделения взрывотехников, и кинологическая служба Национальной полиции, и в Киеве сегодня будет осуществлено патрулирование конной полиции патрульной полиции города Киев", - уточнил он.

Также советник министра внутренних дел призвал украинцев быть внимательными и сообщать о любых замеченных правонарушениях.

"Собственно, и наши подразделения, и Службы безопасности Украины осуществляют превентивные меры для того, чтобы предотвратить любые угрозы. Но обычно мы в такие дни всегда обращаемся и к гражданам Украины и к участникам массовых мероприятий быть особенно бдительными и в случае возникновения каких-либо подозрений по выявлению подозрительных предметов немедленно обращаться в милицию, поскольку наша безопасность - это наша общая ответственность", - подчеркнул он.

Кроме того, Шкиряк рассказал, что пока сообщений о возможных провокациях не поступало, однако не исключил, что они могут иметь место.

"На данный момент какой-либо информации о правонарушениях во время мероприятий нет, и я надеюсь, что сегодняшний день пройдет спокойно, и мы достойно отметим наш праздник, праздник защитника Украины. Но определенно не исключено, что могут быть осуществлены те или иные провокации, при которых возникают внештатные ситуации. Поэтому мы к этому готовы и еще раз и еще раз призываем всех быть бдительными", - резюмировал он.