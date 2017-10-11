Перебийнис: За слова Земана извиняются чехи

MIGnews.com.ua

Граждане Чехии направили в украинское посольство в Праге множество писем со словами поддержки и извинений после скандального высказывания чешского президента Милоша Земана о Крыме. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook.

"Хочу поблагодарить десятки чехов, часто совершенно незнакомых людей, которые сегодня направили посольству слова поддержки и... извинений", - отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что ему хорошо известно о поддержке и солидарности с украинцами "в борьбе против российского агрессора и оккупанта" со стороны Чехии.

"Иначе и быть не может в стране, народ которой дал миру Вацлава Гавела", - подчеркнул Перебийнис.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что вопрос Крыма нужно решить с помощью выплат Украине . По словам чешского президента, он признает незаконность аннексии. Через некотрое время стало известно, что Министерство иностранных дел Украины готовит официальную реакцию на заявление Милоша Земана .