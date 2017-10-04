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Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
04.10.2017 17:56

Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж

Поддержанная Верховной Радой Украины судебная реформа уничтожит страну. Такое мнение выразил глава фракции "Самопомич" Олег Березюк в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, премьер-министр Украины Владимир Гройсман скрывает, что новая судебная реформа уничтожит украинское государство, поскольку "служит людям, которые вчера разрушили это государство".

"Принят закон, освобождающий от ответственности людей, которые убивали и убивают наших парней на войне, которые убивали наших парней на Майдане. Освобождает людей, которые разворовывали украинское государство последние 10 лет. Сводит на нет существование НАБУ", - заявил Березюк.

При этом он подчеркнул, что разрушит Украину олигархическое большинством, в которое входит БПП, Народный фронт и Оппозиционный блок.

Также, по мнению Березюка, подписав этот закон, глава Верховной Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко подпишут приговор себе и всей Украине.

"Потому что исчезнет досудебное расследование. На улицу одним решением выйдут около полумиллиона людей, которые должны сидеть в тюрьме. Начнется просто физический самосуд. Кому это нужно? Только врагу. Люди, которые вчера проголосовали (за принятие судебной реформы, - ред.), сознательно или несознателько послужили врагу", - резюмировал политик.

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр внутренних дел Арсен Аваков недоволен принятием судебной реформой. Глава МВД считает, что Верховная Рада должна пересмотреть пункт относительно сокращения досудебного расследования до шести месяцев.

Теги материала: Березюк, судебная реформа, Украина, Петр Порошенко, Андрей Парубий
Новости СМИ2
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