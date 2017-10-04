Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину

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Поддержанная Верховной Радой Украины судебная реформа уничтожит страну. Такое мнение выразил глава фракции "Самопомич" Олег Березюк в эфире телеканала NewsOne .

По словам политика, премьер-министр Украины Владимир Гройсман скрывает, что новая судебная реформа уничтожит украинское государство, поскольку "служит людям, которые вчера разрушили это государство".

"Принят закон, освобождающий от ответственности людей, которые убивали и убивают наших парней на войне, которые убивали наших парней на Майдане. Освобождает людей, которые разворовывали украинское государство последние 10 лет. Сводит на нет существование НАБУ", - заявил Березюк.

При этом он подчеркнул, что разрушит Украину олигархическое большинством, в которое входит БПП, Народный фронт и Оппозиционный блок.

Также, по мнению Березюка, подписав этот закон, глава Верховной Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко подпишут приговор себе и всей Украине.

"Потому что исчезнет досудебное расследование. На улицу одним решением выйдут около полумиллиона людей, которые должны сидеть в тюрьме. Начнется просто физический самосуд. Кому это нужно? Только врагу. Люди, которые вчера проголосовали (за принятие судебной реформы, - ред.), сознательно или несознателько послужили врагу", - резюмировал политик.