Нелю Штепу выписали из больницы

MIGnews.com.ua

Бывший мэр Славянска Неля Штепу выписалась из больницы. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Марченко, сообщает Интерфакс-Украина .

По словам правозащитника, Штепу госпитализировали в больницу прямо из зала суда с диагнозом гипертонический криз. Медики отправили экс-мэра Славянска назад и сейчас она проходит курс лечения в домашних условиях.

"Неля Игоревна уже дома. Сейчас она получает лечение - капельницы, уколы, все, что прописал харьковский врач дома, по месту прописки ", - рассказал Марченко.

По его словам, Штепа сама решила покинуть больницу, чтобы ее пребывание там не было нарушением круглосуточного домашнего ареста.

"Мы пытались ей объяснить, что в этом случае речь о нарушении не идет, но она очень боится что суд может ее опять арестовать", - отметил адвокат.