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Сенат США определился с послом в РФ
29.09.2017 11:13

Сенат США определился с послом в РФ

Сенат Соединенных Штатов Америки определился с кандидатурой на должность посла в Российской Федерации. Соответствующее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте Сената.

По полученным данным, новым послом в РФ будет Джон Хантсман.

"Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом США в РФ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в России дали предварительное согласие на работу дипломата в РФ.

В свою очередь Хантсман, комментируя назначения, заявил, что "с нетерпением" ждет начала работы.

"Для меня честь служить нашей великой стране в качестве посла США в России. С нетерпением жду присоединения к команде посольства в Москве", - отметил новый посол США в РФ в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель пресс-секретаря администрации президента США Шона Спайсера Сара Сандерс стане новым пресс-секретарем Белого дома.

Теги материала: США, Сенат, посол, Россия, назначение
Новости СМИ2
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