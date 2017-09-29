Сенат США определился с послом в РФ

MIGnews.com.ua

Сенат Соединенных Штатов Америки определился с кандидатурой на должность посла в Российской Федерации. Соответствующее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте Сената.

По полученным данным, новым послом в РФ будет Джон Хантсман.

"Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом США в РФ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в России дали предварительное согласие на работу дипломата в РФ.

В свою очередь Хантсман, комментируя назначения, заявил, что "с нетерпением" ждет начала работы.

"Для меня честь служить нашей великой стране в качестве посла США в России. С нетерпением жду присоединения к команде посольства в Москве", - отметил новый посол США в РФ в своем Twitter-аккаунте.