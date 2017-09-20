Порошенко призвал генсека ООН направить на Донбасс миссию для анализа ситуации

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко призвал генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша направить в Украину миссию по технической оценке.

Об этом он заявил в среду, 20 сентября, в ходе выступления на заседании Совбеза ООН в среду в Нью-Йорке, которое транслировал телеканал NewsOne.

"Позвольте вновь подчеркнуть предложение генеральному секретарю воспользоваться своими полномочиями в соответствии с Уставом и направить миссию по технической оценке в Украину. Исходя из аналитических выводов данной миссии, должны быть выработаны возможности присутствия политического и прочего ООН на Донбассе", - сказал он.

Порошенко уточнил, что Украина ожидает, что указанная миссия "проведет оценку ситуации".