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В МВФ выразили недовольство из-за низких цен на газ в Украине
15.09.2017 15:56

В МВФ выразили недовольство из-за низких цен на газ в Украине

Первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что в Украине, по сравнению с соседними странами, очень низкие цены на газ, пишет Европейская правда.

По словам представителя фонда, Украина должна больше инвестировать в инфраструктуру, если мечтает об энергетической независимости.

"Цены на газ в Украине очень низкие по сравнению с соседями. И, наконец, если Украина мечтает об энергетической независимости, она должна инвестировать в инфраструктуру, что возможно лишь при условии, когда цены на газ будут отражать развитие событий на рынке", - отметил Липтон.

При этом он отметил важность определения стоимости газа рыночными сдвигами.

Также Липтон сообщил, что бедные домохозяйства защищены от роста тарифов коммунальными субсидиями.

"Для остальных граждан произошло ощутимое увеличение заработной платы, которое намного превышает рост цены на газ, что предусмотрено нормативно-правовыми актами", - подчеркнул представитель МВФ.

Как сообщал MIGnews.com.uа, первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что МВФ предоставит Украине следующий транш только после того, как увидит прогресс во внедрении плана реформ.

Теги материала: МВФ, Украина, газ, стоимость
Новости СМИ2
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