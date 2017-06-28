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Представитель Украины заменил Аграмунта на посту президента ПАСЕ
Фото: УНИАН
28.06.2017 13:50

Представитель Украины заменил Аграмунта на посту президента ПАСЕ

В среду, 28 июня, после исключения президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента ПАСЕ будет исполнять вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Народный фронт".

"По регламенту обязанности президента Ассамблеи исполняет вице-президент, который относится к группе ЕНП. С сегодняшнего дня мне будет представлена честь исполнять обязанности президента Парламентской ассамблеи Совета Европы и вести заседание", - отметил Логвинский.

Ранее представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки. Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на должности президента ПАСЕ. 2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи.

Теги материала: ПАСЕ, президент, Украина, импичмент
Новости СМИ2
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