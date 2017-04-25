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Крушение МН17: в СБУ отказались раскрывать личность боевика с позывным Хмурый
25.04.2017 21:09

Крушение МН17: в СБУ отказались раскрывать личность боевика с позывным Хмурый

Служба безопасности Украины неоднократно фиксировала в телефонных разговорах боевиков относительно транспортировки "Бука" в Украину личность с позывным Хмурый. Тем не менее, является ли эти лицо российским офицером в отставке Сергеем Дубинским - тайна следствия. Об этом заявил руководитель Аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук во время брифинга.

Он уточнил, что украинские спецслужбы занимаются делом о крушении малазийского Boeing-777 рейса МН17 еще с 2014 года. За этот период сотрудники СБУ собрали огромное количество информации, которая была полностью передана международной следственной группе.

"Я могу это подтвердить, что личность с позывным "Хмурый" фигурировала во многих перехваченных переговорах террористов, которые касались именно доставки в Украину средств поражения, в том числе установки "Бук". Более подробно я не могу говорить, потому что это материалы расследования", - указал Ткачук.   

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, эксперты международной группы  Bellingcat обнародовали новый отчет относительно действий российского офицера Сергея Дибинского с позывным Хмурый, который занимался доставкой на украинскую территорию ракетного комплекса "Бук".

Теги материала: СБУ, Бук, Донбасс, боевики, Boeing-777
Новости СМИ2
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