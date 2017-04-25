Крушение МН17: в СБУ отказались раскрывать личность боевика с позывным Хмурый

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины неоднократно фиксировала в телефонных разговорах боевиков относительно транспортировки "Бука" в Украину личность с позывным Хмурый. Тем не менее, является ли эти лицо российским офицером в отставке Сергеем Дубинским - тайна следствия. Об этом заявил руководитель Аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук во время брифинга.

Он уточнил, что украинские спецслужбы занимаются делом о крушении малазийского Boeing-777 рейса МН17 еще с 2014 года. За этот период сотрудники СБУ собрали огромное количество информации, которая была полностью передана международной следственной группе.

"Я могу это подтвердить, что личность с позывным "Хмурый" фигурировала во многих перехваченных переговорах террористов, которые касались именно доставки в Украину средств поражения, в том числе установки "Бук". Более подробно я не могу говорить, потому что это материалы расследования", - указал Ткачук.