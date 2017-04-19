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МИД Украины расценил решение суда ООН как победу
19.04.2017 19:25

МИД Украины расценил решение суда ООН как победу

В среду, 19 апреля, заместитель главы МИД Елена Зеркаль рассказала, что Украина положительно оценивает вынесенное Международным судом ООН в Гааге промежуточное решение по иску "Украина против РФ". Об этом представитель Министерства иностранных дел Украины заявила в ходе брифинга в суде.

"Все боялись, что не будет приниматься юрисдикция, особенно по Конвенции по финансированию терроризма. Суд признал, что она есть, суд признал наличие нарушений, суд даже признал, что наличие этого спора никак не препятствует минскому процессу, и что стороны могут продолжать минский процесс, и судебное разбирательство как обязательство параллельно, и никто ничего не имитировал", – сказала Зеркаль.

Представитель МИДа подчеркнула, что важность этого решения подкрепляется тем, что "россияне просили вообще отвлечь наши требования и не принимать решения".

"Для нас это действительно победа", – подчеркнула Зеркаль.

Следующим этапом, по мнению заместителя главы МИДа, является доказательство предыдущей юрисдикции, а после этого Киев намерен сфокусироваться на непосредственном доказательстве вины России. Зеркаль заверила, что таких доказательств у Украины достаточно.

"Мы выходим на следующую стадию. Следующая стадия – рассмотрение дела по существу. В мае мы будем собираться в Международном суде ООН сторонами для того, чтобы суд определил, каким именно будет расписание календаря рассмотрения дела по сути", – заключила она.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Гаагский суд вынес предварительное решение по иску Украины против Российской Федерации, и предписал России на территории аннексированного Крыма разрешить работу Меджлиса и вернуть обучение на украинском языке для этнических украинцев.

Теги материала: Гаагский суд, ООН, Россия, иск, Крым, аннексия, Меджлис
Новости СМИ2
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