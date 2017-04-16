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Референдум в Турции окончен: все избирательные участки закрыты
16.04.2017 18:59

Референдум в Турции окончен: все избирательные участки закрыты

В Турции закрылись все избирательные участки для голосования на конституционном референдуме.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что окончательные результаты референдума будут известны в воскресенье вечером.

Стоит отметить, что в ходе всенародного голосования свои голоса отдали около 55 миллионов человек, для которых были открыты почти 170 тысяч избирательных участков.

При этом граждане Турции, проживающие вне пределов страны, отдали свои голоса досрочно.

В случае положительного исхода референдума власти предлагают внести 18 поправок. В частности, планируется расширить полномочия президента и перейти от парламентской формы правления к президентской республике.

Также предполагается отменить должность премьера, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, в Турции начался конституционный референдум, который усилит власть президента страны. Если граждане Турции проголосуют за референдум, то президент Реджеп Тайип Эрдоган сконцентрирует больше власти, поскольку государство может превратиться из парламентской в президентскую республику. Более того, после принятия конституционной реформы Реджеп Эрдоган сможет быть президентом страны до 2029 года. 

В воскресенье, 16 апреля, в ходе референдума в турецкой провинции Дыярбакыр произошла перестрелка. Сообщалось, что в результате стрельбы погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Позже появилась информация о трех погибших в результате стрельбы.

Теги материала: Турция, референдум, голосование, избирательные участки
Новости СМИ2
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