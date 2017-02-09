В аннексированном Крыму начало работать украинское радио

MIGnews.com.ua

С недавно построенной телерадиовышки в селе Карачун Хенсонской области "Украинское радио" совместно с крымской радиостанцией Meydan Radiosı начали вещание на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщила парламентская газета "Голос Украины".

"Трансляцию круглосуточного вещания на оккупированный Крым и соседние с ним населенные пункты Херсонской в тестовом режиме начала 150-метровая вышка, построенная возле села Чонгар Генического района области. На ней уже установили весь комплекс антенно-фидерного оборудования и мощные 5-киловаттные передатчики", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в эфире звучит пока только первый канал Украинского радио (100,7 FM).

"Однако лицензии на вещание на украинском и крымскотатарском через вышку получили также радио "Мейдан" (101,4 FМ), "Крым Реалии" (105,9 FM) и "Херсон FM" (107,8 FM). Стоимость проекта составила четыре миллиона гривен", - сообщили в газете.

"В зону уверенного приема упомянутых украинских станций отныне попадают Генический и Новотроицкий район Херсонской области, города Джанкой, Джанкойский и Красноперекопский районы АРК. Но "поймать" передачи УР-1 уже сейчас можно и в Симферополе. Хотя патриотически настроенные жители Крыма говорят, что именно в Симферополе их уже пытаются глушить", - пишет издание.