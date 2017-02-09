Законопроект о Конституционном суде принят в первом чтении

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, 234 народных депутата Верховной Рады Украины проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта о Конституционном суде. В данном законопроекте предусмотрено введение конституционной жалобы и устанавливается новая организационная структура КСУ, передает УНН .

Новая организационная структура Конституционного суда Украины будет включать в себя большую палату, действующую в составе всех судей Конституционного суда Украины. Такая палата будет способна решать вопросы по конституционным представлениям и конституционным обращениям.

Также в новой Конституции предусмотрены два сената суда, каждый из которых действует в составе девяти судей и рассматривает вопрос о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов Украины (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица. Сенат суда действует как Конституционный суд Украины.

Постановления Сената суда об отказе в открытии конституционного производства по делам в отношении конституционных жалоб являются окончательными и обжалованию не подлежат. В составе сената будет шесть коллегий судей, каждая из которых действует в составе трех судей. К полномочиям коллегии судей Конституционного суда Украины относится решение процессуальных вопросов.

Для постановления об отказе в открытии конституционного производства по делу о конституционной жалобе достаточно решения, вынесенного тремя судьями коллегии судей Конституционного суда Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, это позволит уменьшить нагрузку на Суд и обеспечить поступление на его рассмотрение обоснованных конституционных жалоб, которые отвечают критериям приемлемости.