ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Законопроект о Конституционном суде принят в первом чтении
09.02.2017 13:26

Законопроект о Конституционном суде принят в первом чтении

В четверг, 9 февраля, 234 народных депутата Верховной Рады Украины проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта о Конституционном суде. В данном законопроекте предусмотрено введение конституционной жалобы и устанавливается новая организационная структура КСУ, передает УНН.

Новая организационная структура Конституционного суда Украины будет включать в себя большую палату, действующую в составе всех судей Конституционного суда Украины. Такая палата будет способна решать вопросы по конституционным представлениям и конституционным обращениям.

Также в новой Конституции предусмотрены два сената суда, каждый из которых действует в составе девяти судей и рассматривает вопрос о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов Украины (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица. Сенат суда действует как Конституционный суд Украины.

Постановления Сената суда об отказе в открытии конституционного производства по делам в отношении конституционных жалоб являются окончательными и обжалованию не подлежат. В составе сената будет шесть коллегий судей, каждая из которых действует в составе трех судей. К полномочиям коллегии судей Конституционного суда Украины относится решение процессуальных вопросов.

Для постановления об отказе в открытии конституционного производства по делу о конституционной жалобе достаточно решения, вынесенного тремя судьями коллегии судей Конституционного суда Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, это позволит уменьшить нагрузку на Суд и обеспечить поступление на его рассмотрение обоснованных конституционных жалоб, которые отвечают критериям приемлемости.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во время голосования за принятие законопроекта о Конституционном суде Украины, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Иван Мельничук и Сергей Лещенко решили выяснить отношения на кулаках.

Теги материала: Конституционный суд, Законопроект, Верховная Рада
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Лещенко озвучил причину драки в Раде
Важное
Лещенко озвучил причину драки в Раде  Видеорепортаж
Верховная Рада 09.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
Важное
Верховная Рада 09.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
Рабинович: Если введут военное положение, то будем весь день смотреть "Лебединое озеро"
Важное
Рабинович: Если введут военное положение, то будем весь день смотреть "Лебединое озеро"
Парубий хочет заставить нардепов выступать в Раде только на украинском языке
Важное
Парубий хочет заставить нардепов выступать в Раде только на украинском языке
Парубий запретил выступления в Раде на русском языке
Важное
Парубий запретил выступления в Раде на русском языке
Верховная Рада 08.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
Важное
Верховная Рада 08.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
Эксклюзив  Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
09.02.2017
Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
Эксклюзив  Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
09.02.2017
Семенченко: За убийством Гиви стоит ФСБ
Эксклюзив  Семенченко: За убийством Гиви стоит ФСБ  Видеорепортаж
09.02.2017
Найем о поступке Гончаренко: Это наносит Украине только вред
Эксклюзив  Найем о поступке Гончаренко: Это наносит Украине только вред
09.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика