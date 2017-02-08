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РФ заявляет о непричастности к смерти Гиви
08.02.2017 13:36

РФ заявляет о непричастности к смерти Гиви

В среду, 8 февраля, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к убийству  командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых с позывным Гиви, передает Интерфакс.

"Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес РФ о возможной причастности. Об этом не может быть и речи. Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию на Донбассе", – сказал Песков.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что ситуация в восточной части Украины "и без того остается очень напряженной в связи с агрессивными действиями, которые предпринимает украинская сторона".

"Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации", – добавил Песков.

Ранее говорилось, что в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николай Толстых - Гиви.

Как сообщал MIGnews.com.ua, начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию о гибели главаря "батальона "Сомали".

Теги материала: Гиви, Дмитрий Песков, Кремль, ДНР, АТО, Донбасс
Новости СМИ2
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