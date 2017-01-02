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Граница Украины и Венгрии: страны открыли совместный контактный пункт
02.01.2017 18:22

Граница Украины и Венгрии: страны открыли совместный контактный пункт

Начиная с воскресенья, 1 января, в тестовом режиме заработал совместный украинско-венгерский контактный пункт "Захонь".

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между администрацией Госпогранслужбы Украины и полицией Венгрии с 1 января 2017 года в тестовом режиме начал функционировать совместный контактный пункт "Захонь" в пункте пропуска для автомобильного сообщения Тиса – Захонь на венгерской стороне", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

По данным ведомства, этот пункт будет выполнять задачи по информационному взаимодействию и обмену сообщениями между пограничниками обеих стран, а также обеспечивать координацию при проведении совместных мероприятий по охране украинско-венгерской границы.

Стоит отметить, что контактный центр около трех недель будет функционировать в тестовом режиме, а впоследствии планируется запустить полноценную работу первого такого контактного пункта в Закарпатском регионе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 31 декабря, в Закарпатской области сотрудники Госпогранслужбы обнаружили угнанные в Словакии автомобили марок Mersedes, Toyota и BMW.

Теги материала: граница, пункт, Венгрия, Госпогранслужба
Новости СМИ2
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