Граница Украины и Венгрии: страны открыли совместный контактный пункт

MIGnews.com.ua

Начиная с воскресенья, 1 января, в тестовом режиме заработал совместный украинско-венгерский контактный пункт "Захонь".

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между администрацией Госпогранслужбы Украины и полицией Венгрии с 1 января 2017 года в тестовом режиме начал функционировать совместный контактный пункт "Захонь" в пункте пропуска для автомобильного сообщения Тиса – Захонь на венгерской стороне", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

По данным ведомства, этот пункт будет выполнять задачи по информационному взаимодействию и обмену сообщениями между пограничниками обеих стран, а также обеспечивать координацию при проведении совместных мероприятий по охране украинско-венгерской границы.

Стоит отметить, что контактный центр около трех недель будет функционировать в тестовом режиме, а впоследствии планируется запустить полноценную работу первого такого контактного пункта в Закарпатском регионе.