Гройсман: Худшее для украинцев уже позади

MIGnews.com.ua

Украинцы уже пережили самые тяжелые времена. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем новогоднем поздравлении украинскому народу.

По словам главы Кабинета министров Украины, уходящий год был тяжелым, однако именно в нем удалось преодолеть общественный и экономический кризис.

"Рост демонстрируют все виды экономической деятельности реального сектора экономики", - подчеркнул Гройсман.

Он также отметил, что в разных городах Украины открываются опорные школы, а по всей стране активно ремонтируют дороги: "Это свидетельствует о том, что украинцы способны преодолевать любые преграды и делать родную страну лучше".

Вместе с тем украинский премьер выразил надежду, что новый год принесет украинцам только лучшее.

"Убежден, что… 2017 станет годом дальнейшего развития, который принесет существенные сдвиги в социальной, экономической, оборонной, политической, культурной и гуманитарной сфере", - отметил Гройсман.