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Гройсман: Худшее для украинцев уже позади
31.12.2016 11:31

Гройсман: Худшее для украинцев уже позади

Украинцы уже пережили самые тяжелые времена. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем новогоднем поздравлении украинскому народу.

По словам главы Кабинета министров Украины, уходящий год был тяжелым, однако именно в нем удалось преодолеть общественный и экономический кризис.

"Рост демонстрируют все виды экономической деятельности реального сектора экономики", - подчеркнул Гройсман.

Он также отметил, что в разных городах Украины открываются опорные школы, а по всей стране активно ремонтируют дороги: "Это свидетельствует о том, что украинцы способны преодолевать любые преграды и делать родную страну лучше".

Вместе с тем украинский премьер выразил надежду, что новый год принесет украинцам только лучшее.

"Убежден, что… 2017 станет годом дальнейшего развития, который принесет существенные сдвиги в социальной, экономической, оборонной, политической, культурной и гуманитарной сфере", - отметил Гройсман.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и всех украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым, и призвал украинцев строить свой город и свою страну.

Теги материала: Владимир Гройсман, поздравление, Новый год
Новости СМИ2
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