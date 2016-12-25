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Рабинович о голосовании Украины за израильскую резолюцию ООН: Страной управляют дебилы
25.12.2016 14:08

Рабинович о голосовании Украины за израильскую резолюцию ООН: Страной управляют дебилы

Народный депутат, лидер партии "За Життя" Вадим Рабинович заявил, что израильское правительство во многом помогло Украине, а страна на Совбезе ООН проголосовала за "бумагу, которая отрицает право Израиля на Иерусалим и Стену Плача". Об этом он написал на свое странице в Facebook.

"Теперь о результатах: Израиль ввел безвизовый режим с Украиной, который теперь под угрозой; Израиль дал право на 20 000 рабочих мест для украинцев - это теперь может быть пересмотрено; Израиль помогал в военной сфере последние два года-теперь. Можно продолжать этот список, но зачем! Про очередное ухудшение отношений с Трампом и говорить не приходится. У меня вопрос: сколько еще украинской дипломатией будут управлять дебилы, работающие против самих себя?", - отметил нардеп.

Рабинович назвал сложившуюся ситуацию "праздником идиотов". Кроме этого депутат напомнил, что Израиль бесплатно принял на лечение украинских детей из чернобыльской зоны и пострадавших в АТО бойцов.

"Кстати, Израиль взял на лечение (и безвозмездно) сотни детей из чернобыльской зоны и десятки пострадавших в АТО бойцов. А вот чем помог нам Сенегал, который подал эту резолюцию, как то не очень помню. Может МИД подскажет?", - добавил лидер партии "За Життя".

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль, который должен был состояться на будущей неделе, отменен по инициативе принимающей стороны.

Теги материала: Вадим Рабинович, Израиль, ООН, резолюция
Новости СМИ2
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