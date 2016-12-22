Россия выступила против создания комиссии ООН по расследованию военных преступлений в Сирии

MIGnews.com.ua

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию по созданию специальной комиссии для сбора и анализа доказательств военных преступлений и нарушений прав человепка в Сирии за все время вооруженного конфликта.

Об этом сообщает Reuters.

В тексте резолюции говорится, что комиссия займется подготовкой материалов для упрощения и ускорения "справедливого и независимого уголовного процесса в соответствии со стандартами международного права в национальных, региональных или международных судах".

Стоит отметить, что авторами резолюции выступили Лихтенштейн и Катар.

За принятие резолюции всего высказались 105 государств-членов ООН. Против принятия документа голосовали15 государств, в частности Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия. Кроме того, еще 52 международные делегации не голосовали.