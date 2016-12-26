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В канун Нового года в Киеве начнет работать ночной транспорт
26.12.2016 21:10

В канун Нового года в Киеве начнет работать ночной транспорт  Фоторепортаж

С пятницы, 30 декабря, в Киеве начнут работать три ночные троллейбусные и один автобусный маршруты.

Об этом сообщает пресс-служба комунального предприятия "Киевпасстранс".

Ночные маршруты будут курсировать по Киеву с 23:00 до 6:00

Троллейбусные маршруты:

№ 91H "Железнодорожный вокзал Центральный - ул. Милославская".

Маршрут: ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Антоновича - ул. Дружбы народов - мост им. Патона - просп. Соборности - просп. Мира - ул. Строителей - ул. Освободителей - ул. Перова - просп. Владимира Маяковского (до ул. Милославская) - ул. Владимира Маяковского - ул. Перова - просп. Освободителей - ул. Строителей - ул. Соборности - мост им. Патона - бульв. Дружбы народов - ул. Большая Васильковская - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры.

– № 92H "Железнодорожный вокзал Южный - просп. Свободы".

Маршрут: ул. Ползунова (в обратном направлении ул. Георгия Кирпы) - ул. Ивана Огиенко - просп. Воздухофлотский - просп. Победы - ул. Данила Щербаковского - ул. Маршала Гречко - просп. Правды - просп. Василия Порика - просп. Свободы.

– № 93H "Станция метро "Площадь Льва Толстого" - ул. Чернобыльская".

Маршрут: ул. Большая Васильковская - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - бульв. Тараса Шевченко - просп. Победы - просп. Академика Палладина - бульв. Академика Вернадского - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - просп. Академика Палладина - просп. Победы - бульв. Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская.

Кроме того, в Киеве начнет работать ночной автобусный маршрут № 137 от Центрального железнодорожного вокзала до станции метро "Харьковская".

Маршрут: ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели (в обратном направлении - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского) - ул. Бассейная - бульв. Леси Украинки - ул. Киквидзе - ул. Саперно-Слободская - Южный мост - ул. Николая Бажана - Днепровская набережная - ул. Княжий затон - ул. Петра Григоренко - ул. Анны Ахматовой - ул. Архитектора Вербицкого - ул. Декабристов - ст. м "Харьковская".

Отмечается, что автобусы будут двигаться с интервалом в 60 минут.

Стоимость проезда в ночном транспорте составит 3 гривны. Однако уточняется, что окончательная цена за проезд будет сформирована после мониторинга работы ночных маршрутов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в новогоднюю ночь в столице будет каждый час курсировать наземный общественный транспорт. Три направления будут обслуживать маршрутных такси, а еще два - троллейбусы. Также отмечается, что петиция о движении общественного транспорта набрала 10 тысяч подписей и был объявлен конкурс среди перевозчиков.

Стоит отметить, что в начале 2016 года коммунальное предприятие "Киевпастранс" грозилось запустить в эксплуатацию 12 ночных наземных маршрутов, которые свяжут с центром города все микрорайоны Киева. 

Теги материала: транспорт, троллейбусы, автобус, ночь, Киевпастранс
Новости СМИ2
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