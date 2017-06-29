Правда ли, что любовь живет всего три года?

Ольга Голубицкая

Часто так случается, что люди расстаются ровно через три года отношений. Почему так происходит? Правда ли, что любовь живет всего три года - а потом все превращается в привычку? Можно ли как-то построить более продолжительные отношения?

Три года - возраст слияния с матерью

Существует целая категория людей, которые через каждые три года "прыгают" в новые отношения сломя голову и потом трагически разочаровываются.

Это происходит потому, что до трех лет ребенок испытывает трогательные чувства к матери, от которой получает впервые понимание того, что такое любовь. Однако, если эти люди не прошли в детстве кризис трех лет жизни, человек будет стремиться во взрослой жизни воссоздать подобную ситуацию с партнером (как с мамой) и закончить незавершенную задачу развития разрывом.

Это происходит потому, что таким образом "влюбленный" человек пытается закончить свой старый сценарий, используя партнера, как плацдарм для своего "спектакля".

Откуда стереотип?

Шаблон о том, что любовь живет три года, основан на реальной психологической основе. Однако в психологическом контексте это просто ориентировочное время самого яркого семейного кризиса, когда двое, закончив конфетно-букетный период и сняв розовые очки, встречаются с реальным "я" партнера и испытывают от этого стресс. Те, у кого в норме прохождение кризиса трех лет в детском возрасте, имеют опыт переживания "утраты идола" и находят в себе силы принять того, кто рядом. После прохождения трехлетнего семейного кризиса обычно пары со здоровым сценарием переходят на новый, более качественный и зрелый уровень отношения.

Некоторые люди тяжело переживают утрату ощущения от слияния с "другим" и расценивают новый уровень отношений как потерю. Отсюда и история о том, что любовь прошла.

Как таких людей вычислить?

- человек регулярно "наступает на одно и то же" грабли, находя себе одинаковых партнеров, которые будут или всегда холодны, или всегда истеричны, или всегда обманывать и т.д.

- человек бесконечно верит в "настоящую любовь", обрушивая все свои чувства и ожидания на партнера, ныряя в партнера с головой. Часто в таких отношениях можно встретить жалобы на то, что партнер "не догадался": купить что-то, сделать подарок, приготовить что-то и т.д.

- человек "не может жить" без другого. Каждый раз это пьянящая любовь, которая не дает думать ни о чем другом, кроме как о связи со своими "возлюбленным(ой)". Пара может носить одинаковую одежду, есть из одной посуды, никуда не ходить друг без друга…

К сожалению, самостоятельно зависимые отношения разорвать крайне сложно, и часто нужно постороннее вмешательство. К слову, в данной паре также может периодически появляться кто-то третий, как попытка завершить свои отношения с "мамой" и впустить "отца"(в данном случае пол " третьего" не важен, он просто играет свою роль в сценарии). Все-таки намного проще оставить старого партнера и найти новую "любовь".

Что делать?

Пары, которые приходят на психотерапию с данной проблематикой, часто говорят одну и ту же претензию: "он(она) не тот(та), с кем я строил(а) отношения". Они жалуются на обман, на перемены, на лень…

Выход только один: повторное знакомство, с "обновленным" партнером и выявление новых точек соприкосновения - это означает, что со всем старым придется проститься.

Новый уровень отношений предполагает, что старые стратегии не работают. Это как вырасти из одежды и обвинять ее и свое тело в том, что происходят изменения. Отношения - это та же одежда: важен комфорт, доступность, качество, размер и т.д.

Выясните в своем союзе:

- что раздражает больше всего, и попробуйте без обвинения найти общее решение, удобное для обеих сторон;

- что осталось из чувств и эмоций к партнеру и какие эмоции вызывает все "оставшееся";

Отношения поддаются коррекции только в том случае, если двое принимают факт выбора: вы выбрали именно этого человека, со всем этим набором и не будете его менять. Ваша задача - это уважение чужих границ и построение отношений без ущемления чьего-то пространства

Также, вам придется понять, что здоровая любовь предполагает возможность "дышать" и быть друг без друга, однако именно осознанный факт выбора делает ее столь неповторимой.