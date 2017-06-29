Часто так случается, что люди расстаются ровно через три года отношений. Почему так происходит? Правда ли, что любовь живет всего три года - а потом все превращается в привычку? Можно ли как-то построить более продолжительные отношения?
Три года - возраст слияния с матерью
Существует целая категория людей, которые через каждые три года "прыгают" в новые отношения сломя голову и потом трагически разочаровываются.
Это происходит потому, что до трех лет ребенок испытывает трогательные чувства к матери, от которой получает впервые понимание того, что такое любовь. Однако, если эти люди не прошли в детстве кризис трех лет жизни, человек будет стремиться во взрослой жизни воссоздать подобную ситуацию с партнером (как с мамой) и закончить незавершенную задачу развития разрывом.
Это происходит потому, что таким образом "влюбленный" человек пытается закончить свой старый сценарий, используя партнера, как плацдарм для своего "спектакля".
Откуда стереотип?
Шаблон о том, что любовь живет три года, основан на реальной психологической основе. Однако в психологическом контексте это просто ориентировочное время самого яркого семейного кризиса, когда двое, закончив конфетно-букетный период и сняв розовые очки, встречаются с реальным "я" партнера и испытывают от этого стресс. Те, у кого в норме прохождение кризиса трех лет в детском возрасте, имеют опыт переживания "утраты идола" и находят в себе силы принять того, кто рядом. После прохождения трехлетнего семейного кризиса обычно пары со здоровым сценарием переходят на новый, более качественный и зрелый уровень отношения.
Некоторые люди тяжело переживают утрату ощущения от слияния с "другим" и расценивают новый уровень отношений как потерю. Отсюда и история о том, что любовь прошла.
Как таких людей вычислить?
- человек регулярно "наступает на одно и то же" грабли, находя себе одинаковых партнеров, которые будут или всегда холодны, или всегда истеричны, или всегда обманывать и т.д.
- человек бесконечно верит в "настоящую любовь", обрушивая все свои чувства и ожидания на партнера, ныряя в партнера с головой. Часто в таких отношениях можно встретить жалобы на то, что партнер "не догадался": купить что-то, сделать подарок, приготовить что-то и т.д.
- человек "не может жить" без другого. Каждый раз это пьянящая любовь, которая не дает думать ни о чем другом, кроме как о связи со своими "возлюбленным(ой)". Пара может носить одинаковую одежду, есть из одной посуды, никуда не ходить друг без друга…
К сожалению, самостоятельно зависимые отношения разорвать крайне сложно, и часто нужно постороннее вмешательство. К слову, в данной паре также может периодически появляться кто-то третий, как попытка завершить свои отношения с "мамой" и впустить "отца"(в данном случае пол " третьего" не важен, он просто играет свою роль в сценарии). Все-таки намного проще оставить старого партнера и найти новую "любовь".
Что делать?
Пары, которые приходят на психотерапию с данной проблематикой, часто говорят одну и ту же претензию: "он(она) не тот(та), с кем я строил(а) отношения". Они жалуются на обман, на перемены, на лень…
Выход только один: повторное знакомство, с "обновленным" партнером и выявление новых точек соприкосновения - это означает, что со всем старым придется проститься.
Новый уровень отношений предполагает, что старые стратегии не работают. Это как вырасти из одежды и обвинять ее и свое тело в том, что происходят изменения. Отношения - это та же одежда: важен комфорт, доступность, качество, размер и т.д.
Выясните в своем союзе:
- что раздражает больше всего, и попробуйте без обвинения найти общее решение, удобное для обеих сторон;
- что осталось из чувств и эмоций к партнеру и какие эмоции вызывает все "оставшееся";
Отношения поддаются коррекции только в том случае, если двое принимают факт выбора: вы выбрали именно этого человека, со всем этим набором и не будете его менять. Ваша задача - это уважение чужих границ и построение отношений без ущемления чьего-то пространства
Также, вам придется понять, что здоровая любовь предполагает возможность "дышать" и быть друг без друга, однако именно осознанный факт выбора делает ее столь неповторимой.