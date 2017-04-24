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Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
24.04.2017 12:45

Эксклюзив  Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка

Должность руководителя Национального банка Украины должен занять человек, способный вернуть независимую институционную функцию, который ранее занимал подобный пост и показал хорошие результаты.

Об этом заявил украинский экономист Андрей Новак в эфире телеканала NewsOne.

Новак убежден, что лучшим кандидатом на эту должность является бывший президент Украины Виктор Ющенко. 

Экономист напомнил, что Ющенко был соавтором денежной реформы, которая успешно реализовалась в 1996 году. Также Новак уточнил, что во время президентства Леонида Кучмы Ющенко возглавлял Нацбанк и даже в трудные для экономики времена ему удалось сохранить банк как независимый орган.

"Это было бы позитивным сигналом для финансового рынка, если бы на эту должность вернулся такой человек, который уже доказал, что может давать позитивный результат", - подытожил экономист.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не имеет иммунитета, чтобы сбежать безнаказанной из Украины. По его словам, руководитель регулятора во время нахождения на своей должности совершила ряд нарушений законодательства и без сговора с правоохранителями не сможет сбежать из страны.

Теги материала: НБУ, Нацбанк, Ющенко, Новак
Новости СМИ2
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