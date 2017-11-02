Forbes назвал самую влиятельную женщину в мире в своем рейтинге

MIGnews.com.ua

Рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Известно, что в 2017 году по версии журнала самой влиятельной является Меркель, на втором месте - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на третьем - супруга миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс. В десятку лидеров также вошла директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард - 8 место.

Кроме того, в рейтинг 100 самых влиятельных женщин вошли:

представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности​ Федерика Могерини - 17 место;

дочь президента США Дональда Трампа - Иванка - 19 место;

американская телеведущая Опра Уинфри - 21 место;

королева Великобритании Елизавета ІІ - 26 место;

премьер-министр Польши Беата Шидло - 31 место;

экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон - 65 место;

писательница ДЖ.К. Роулинг - 88 место