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Forbes назвал самую влиятельную женщину в мире в своем рейтинге
02.11.2017 14:12

Forbes назвал самую влиятельную женщину в мире в своем рейтинге

Рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Известно, что в 2017 году по версии журнала самой влиятельной является Меркель, на втором месте - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на третьем - супруга миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс. В десятку лидеров также вошла директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард - 8 место.

Кроме того, в рейтинг 100 самых влиятельных женщин вошли:

  • представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности​ Федерика Могерини - 17 место;
  • дочь президента США Дональда Трампа - Иванка - 19 место;
  • американская телеведущая Опра Уинфри - 21 место;
  • королева Великобритании Елизавета ІІ - 26 место;
  • премьер-министр Польши Беата Шидло - 31 место;
  • экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон - 65 место;
  • писательница ДЖ.К. Роулинг - 88 место

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, популярный американский журнал Forbes назвал богатейших людей планеты, разместив на первую строчку рейтинга основателя ритейлера Amazon Джеффа Безоса.

Теги материала: Forbes, рейтинг, женщина, влияние
Новости СМИ2
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