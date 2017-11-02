Forbes назвал самую влиятельную женщину в мире в своем рейтинге

Рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.
Известно, что в 2017 году по версии журнала самой влиятельной является Меркель, на втором месте - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на третьем - супруга миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс. В десятку лидеров также вошла директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард - 8 место.
Кроме того, в рейтинг 100 самых влиятельных женщин вошли:
- представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини - 17 место;
- дочь президента США Дональда Трампа - Иванка - 19 место;
- американская телеведущая Опра Уинфри - 21 место;
- королева Великобритании Елизавета ІІ - 26 место;
- премьер-министр Польши Беата Шидло - 31 место;
- экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон - 65 место;
- писательница ДЖ.К. Роулинг - 88 место
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, популярный американский журнал Forbes назвал богатейших людей планеты, разместив на первую строчку рейтинга основателя ритейлера Amazon Джеффа Безоса.