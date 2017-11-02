В Госдепе объяснили, что дальше будет с грин-картами

MIGnews.com.ua

Программа визовой лотереи Green Card продолжит свою работу в США. Соответствующее заявление сделали в Государственном департаменте США, пишет ТАСС.

По полученным данным, пока в работу системы не будут вносить никакие изменения, несмотря на заявление главы государства.

"В настоящее время не производится никаких изменений в программе "Разнообразие за счет выдачи виз", которая установлена законом. За дальнейшей информацией на этот счет мы направляем вас к заявлению Белого дома от 8 октября..." - говорится в сообщении.