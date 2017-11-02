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В Госдепе объяснили, что дальше будет с грин-картами
02.11.2017 12:27

В Госдепе объяснили, что дальше будет с грин-картами

Программа визовой лотереи Green Card продолжит свою работу в США. Соответствующее заявление сделали в Государственном департаменте США, пишет ТАСС.

По полученным данным, пока в работу системы не будут вносить никакие изменения, несмотря на заявление главы государства.

"В настоящее время не производится никаких изменений в программе "Разнообразие за счет выдачи виз", которая установлена законом. За дальнейшей информацией на этот счет мы направляем вас к заявлению Белого дома от 8 октября..." -  говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после теракта на Манхэттене раскритиковал Диверсификационную лотерею - программу розыгрыша грин-карт, предоставляющую право получить статус постоянного жителя США.

Теги материала: США, Госдеп, лотерея
Новости СМИ2
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