Министр обороны Канады надел вышиванку и сделал заявление на украинском языке

MIGnews.com.ua

Министр национальной обороны Канады Хардж Саджан в соцести Twitter разместил запись по случаю "Украинская дня", так как в парламенте страны он оделся в украинскую вышиванку.

"На Парламентском холме" Украинский день "! Вооруженные силы Канады прекрасно сотрудничают с партнерами из Вооруженных сил Украины. Слава Украине!" - написал Саджан на украинском языке.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, знаменитый своим веселым подходом к жизни премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел на работу в День всех святых (Хеллоуин) в костюме Супермена Кента Кларка.

Сообщают, что правительство было приятно поражено героическим образом премьера, поскольку на встрече с Владимиром Гройсманом он уже был в костюме.