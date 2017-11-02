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Министр обороны Британии подал в отставку из-за "несоответствующего поведения" в прошлом
02.11.2017 11:35

Министр обороны Британии подал в отставку из-за "несоответствующего поведения" в прошлом

В Великобритании министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за "несоответствующего поведения", передает ВВС.

“Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в среду, 1 ноября, подал в отставку на фоне публикаций в СМИ о его вероятных сексуальных домогательствах к радиоведущей Джулии Хартли”, - говорится в сообщении.

Известно, что заявление об увольнении со своего поста он направил главе британского правительства Терезе Мэй.

“В последние дни появился ряд утверждений в адрес парламентариев, а также о моем поведении в предыдущие годы. Многие из них не соответствуют действительности, однако я признаю, что в прошлом не соответствовал тем высоким требованиям, предъявляемым к вооруженным силам, которые я имею честь представлять”, - отмечается в документе.

Следует напомнить, что ранее журналистка Джулия Хартли-Брюер заявила, что 15 лет назад некий мужчина на ужине во время конференции Консервативной партии неоднократно пытался потрогать ее за колено, в результате чего ей пришлось пригрозить ударить его по лицу. Газета The Sun выяснила, что этим мужчиной был Фэллон.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в этом году в честь празднования дня Гая Фокса будут сжигать фигуру Харви Вайнштейна с "Оскаром" в руках. 

Теги материала: министр, оборона, Британия, поведение
Новости СМИ2
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