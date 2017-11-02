Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Джастин Трюдо встретился с Владимиром Гройсманом в костюме супермена
02.11.2017 10:59

Джастин Трюдо встретился с Владимиром Гройсманом в костюме супермена  Видеорепортаж

Знаменитый своим веселым подходом к жизни премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел на работу в День всех святых (Хеллоуин) в костюме Супермена Кента Кларка, передает CNN.

Сообщается, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел на работу в образе сверхчеловека Кларка Кента. Сообщают, что правительство было приятно поражено героическим образом премьера, поскольку на встрече с Владимиром Гройсманом он уже был в костюме.

Кроме того, Трюдо пожелал всем счастливого Хеллоуина в своем Twitter.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 30 октября, в США ребенку вместо конфет в пакет положили наркотики.

Стоит отметить, что инцидент произошел в индейской резервации Меномини, которая расположена в штате Висконсин.

 

Теги материала: Джастин Трюдо, супергерой, встреча, премьер министр
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [49] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Власти Испании отреагировали на объявление Каталонией независимости
Важное
Власти Испании отреагировали на объявление Каталонией независимости
Премьер-министр Испании отказался идти на компромисс с Каталонией
Важное
Премьер-министр Испании отказался идти на компромисс с Каталонией
В Молдове заявили об ухудшении отношений с Россией
Важное
В Молдове заявили об ухудшении отношений с Россией
Порошенко намерен посетить Канаду и поговорить с Трюдо
Важное
Порошенко намерен посетить Канаду и поговорить с Трюдо
Папа Римский подарил Трампу медаль и книгу об экологии
Важное
Папа Римский подарил Трампу медаль и книгу об экологии  Видеорепортаж
В Японии до девяти лет продлили срок полномочий премьер-министра
Важное
В Японии до девяти лет продлили срок полномочий премьер-министра

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Розенко рассказал, сколько украинцы получат за неиспользованные субсидии
Эксклюзив  Розенко рассказал, сколько украинцы получат за неиспользованные субсидии
02.11.2017
Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
Эксклюзив  Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
01.11.2017
Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева
Эксклюзив  Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева  Видеорепортаж
31.10.2017
Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
Эксклюзив  Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
31.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика