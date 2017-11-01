Британцы намерены сжечь гигантское чучело Харви Вайнштейна

MIGnews.com.ua

В Великобритании скоро состоится знаменитая ночь Гая Фокса, известная также как Ночь костров, Ночь фейерверков и ночь, когда сжигают 11-метровые чучела известных людей, передает УНИАН .

Британцы отмечают провал Порохового заговора, когда группа католиков-заговорщиков попыталась взорвать парламент в ночь на 5 ноября.

Известно, что каждый уважающий себя англичанин запускает в небо фейерверки или петарды, сжигает чучела и просто веселится.

Сообщается, что в этом году в честь празднования будут сжигать фигуру Харви Вайнштейна с "Оскаром" в руках. Вайнштейна уже месяц обсуждает весь мир.

Напомним, более 40 женщин обвинили продюсера фильмов "Джанго освобожденный" и "Властелин колец" в сексуальных домогательствах.