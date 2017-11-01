Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Секс-скандал в США: режиссера фильмов "Час пик" и "Красный дракон" обвинили в домогательствах
01.11.2017 15:40

Секс-скандал в США: режиссера фильмов "Час пик" и "Красный дракон" обвинили в домогательствах

В США шесть женщин обвинили режиссера и продюсера Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах и недостойном поведении, сообщает Los Angeles Times.

Рэтнер известен по фильмам "Час пик", "Люди Икс: Последняя битва", "Красный Дракон".

Известно, что с обвинениями в адрес режиссера выступили, в частности, актрисы Наташа Хенстридж, Оливия Манн, Джейми Рэй Ньюман, Кэтрин Таун.

По их словам, инциденты происходили в частных домах, на съемочных площадках или на отраслевых мероприятиях.

Рэтнер через своего адвоката Мартина Сингера отрицает обвинения. Пять бывших помощников кинематографиста, со своей стороны, сказали, что не видели недостойного поведения своего экс-начальника.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, известного американского актера Кевина Спейси лишили номинации на премию "Эмми" после того, как он был обвинен в сексуальных домогательствах актером Энтони Рэппом.

Теги материала: США, Голливуд, секс, скандал
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней
Важное
Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней
В США могут ужесточить выдачу грин-карт после теракта в Нью-Йорке
Важное
В США могут ужесточить выдачу грин-карт после теракта в Нью-Йорке
Лавров считает, что США намерены оккупировать Донбас
Важное
Лавров считает, что США намерены оккупировать Донбас
ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича
Важное
ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича
Девять военных британской подлодки уволили из-за потребления кокаина и сексуальных отношений
Важное
Девять военных британской подлодки уволили из-за потребления кокаина и сексуальных отношений
Звезды "Хеллбоя" и "Дневника памяти" рассказали о насилии и угрозах от еще одного режиссера
Важное
Звезды "Хеллбоя" и "Дневника памяти" рассказали о насилии и угрозах от еще одного режиссера

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
Эксклюзив  Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
01.11.2017
Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева
Эксклюзив  Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева  Видеорепортаж
31.10.2017
Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
Эксклюзив  Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
31.10.2017
Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
31.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика